تسهيل إنجاز معاملات المتضررين على طاولة لقاء الحلبوسي والبياتي

2020/09/03 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، مع رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين امير البياتي، السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايلولو 2020)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان على "ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، موضحاً أنَّ "مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها".

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