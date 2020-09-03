وزارة التربية: جهود حثيثة لبدء العام الدراسي الجديد بآلية تضمن سلامة الطلبة

2020/09/03 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، أن هناك جهوداً حثيثة لبدء العام الدراسي الجديد بآلية تضمن سلامة الطلبة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشكلة للنظر بآلية العام الدراسي الجديد رفعت توصياتها الى الوزير إلا أن الاخير لم يصادق على هذه التوصيات حتى الآن.

وأضافت الوزارة ان التوصيات سيتم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليها فور المصادقة عليها مشددة على سعيها لاستمرار العملية التربوية والوصول الى حلول ناجعة من شأنها البدء بالعام الدراسي.

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