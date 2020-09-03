حريق يلتهم صهريجاً محملاً بالوقود في ديالى (صورة)

2020/09/03 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد أمني من محافظة ديالى، الخميس، باحتراق صهريج محمل بالوقود في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق الاطفاء اخمدت حريقا كبيرا التهم صهريجا محملا بالوقود في ناحية جديدة الشط(30كم شمال غرب بعقوبة) بمحافظة ديالى".

واضاف أن " الحريق تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني بعد فترة وجيزة من اندلاعه دون اي اصابات".

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