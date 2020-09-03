لاهور الشيخ جنكي وممثلة الامم المتحدة يؤكدان أهمية اتخاذ خطوات جدية لحل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد

2020/09/03 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أكد لاهور الشيخ جنكي وممثلة الامم المتحدة في العراق أهمية اتخاذ خطوات جدية لحل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.وذكرت وسائل الإعلام الكردية أن لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني إجتمع في العاصمة بغداد، مع ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، و بحث الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والمتغيرات في العراق والمنطقة، اضافة الى عملية الانتخابات المبكرة والاستعدادات لتلك العملية، مؤكدين اهمية اجراء الانتخابات المبكرة لتعزيز استقرار اوضاع العراق.كما تناول الإجتماع العلاقات بين حكومتي الاقليم والاتحادية، واتفاق الجانبين وفق اسس الدستور، واهمية اتخاذ خطوات جدية لحل المشاكل العالقة ./انتهى

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