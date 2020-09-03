الحلبوسي يؤكد استعداد البرلمـان لدعم اللجنة المركزية لتعويض المتضررين وتذليل معوقات عملها

2020/09/03 | 14:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية .واشار الحلبوسي ، خلال لقائه رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي ، الى أنَّ مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها.وبحث اللقاء ، امكانية تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات./انتهى5

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