أحمد هوشيار.. مديراً جديداً لمطار أربيل الدولي خلفاً لتلار فائق

2020/09/03 | 14:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير الجديد لمطار أربيل الدولي أحمد هوشيار متحدثاً لكوردستان 24 في أول تصريح له بعد توليه منصبه رسمياً - صورة: كوردستان 24

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