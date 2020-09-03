الحلبوسي: ضرورة إنصاف الذين فقدوا أملاكهم جراء الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية

2020/09/03 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز :بغداد} أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، على ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.وقال الحلبوسي خلال استقباله لرئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي، انَّ مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها.مؤكدا "ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. وبحث اللقاء السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات.Hazem شارك إذا أردت

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