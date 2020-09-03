وزير النقل: نتطلع لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة مع الشركات الفرنسية

2020/09/03 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، الخميس، مع القائم بالأعمال الفرنسي جان نويل بونيو عمل الشركات الفرنسية في البلاد ومشروع القطار المعلق.

وقال الشبلي في بيان غنه “تم التباحث حول آلية تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في قطاع النقل من قبل الشركات الفرنسية ومناقشة السبل الكفيلة برفع الحظر الاوربي عن الطائر الاخضر وتسيير رحلات الخطوط الجوية الى مطارات العاصمة الفرنسية واستقبال النواقل الفرنسية الجوية في مطار بغداد الدولي والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال الطيران الفرنسي”.

واكد خلال اللقاء انه “تم الاتفاق مسبقاً مع وزارة التخطيط حول عمل شركة الستوم الفرنسية وانتقال المشروع من امانة بغداد ومجلس المحافظة الى وزارة النقل”، داعياً الى “تنفيذ خطوات جدية في اقامة المشروع ونقل تجربته بمحافظتي النجف وكربلاء المقدسة”، معرباً عن “امله في دعم الجانب الفرنسي للخطوط الجوية العراقية”.

من جانبه ابدى جان نويل ترحيبه واستعداده لتقديم الدعم والاسناد للعراق في قطاع النقل للوزارة للارتقاء به وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعتريه ليضاهي النقل في جميع دول العالم”، مبدياً استعداده “لاعادة اعمار مطار الموصل”.

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