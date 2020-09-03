2020/09/03 | 14:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس الاجتماع الذي أقيم أمس الأربعاء، بين خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مع رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “في جو من الود والانسجام الجيد ودون توتر، جلس بارتوميو والمدير التنفيذي خافيير بورداس، في اجتماع دام لساعة ونصف مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خورخي ميسي : نحن ندرس ان يبقى ميسي في برشلونة لعام اخر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خورخي ميسي : نحن ندرس ان يبقى ميسي في برشلونة لعام اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).