تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار عالمياً

2020/09/03 | 14:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب بشكل أكبر مما يُضاف إلى انخفاضها الحاد في الجلسة السابقة، بعد أن تأثرت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل صعود الدولار الأمريكي وتحسن الإقبال على المخاطرة عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1937.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 1.4% أمس […]

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