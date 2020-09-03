الشرطة الأميركية تقتل شابا اسود بالتزامن مع غضب عارم

2020/09/03 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتلت الشرطة الأمريكية شابا أسود، في العاصمة واشنطن، بالتزامن مع غضب عارم في عموم البلاد إزاء عنصرية رجال الأمن وعنفهم.وأوضحت السلطات أن عناصر من الشرطة كانوا موجودين قرب مكان الحادث للتحقيق في تقارير عن “مسلحين في سيارة”.وأوضح قائد شرطة العاصمة الأمريكية، بيتر نيوزهام، بمؤتمر صحفي: “عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه” ما أسفر عن مقتل أحدهم، وهو شاب في الـ18 من عمره، بحسب مواقع محلية.وأضاف: “نعتقد أنه كان يحمل سلاحا في ذلك الوقت” مؤكدا العثور على قطعتي سلاح في مكان الحادث.وأوضح “ترايون وايت” وهو نائب محلي لوسائل إعلام أن الضحية “شاب أمريكي من أصل أفريقي” مطالبا بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الشرطة.وقال فرع حركة “حياة السود مهمة” في واشنطن: “لن يفلتوا من هذا (الحادث) لا تدعوا وسائل الإعلام تخنق هذه القضية” داعيا إلى التظاهر في المكان.ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إطلاق شرطة لوس أنجليس النار على أمريكي من أصل أفريقي كان يقود دراجة هوائية.



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