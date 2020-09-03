الحلبوسي والبياتي يبحثان آلية انجاز معاملات المتضررين

2020/09/03 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين القاضي أمير البياتي آلية انجاز المعاملات المتضررين جراء العمليات الحربية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الحلبوسي استقبل القاضي امير البياتي وجرى خلال اللقاء بحث السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات".

واكد الحلبوسي بحسب البيان" على ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، مبينا ان"مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها".

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