وزارة الهجرة توزع قرابة (46) الف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في اربع محافظات

2020/09/03 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (45,841) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظتي ( دهوك و السليمانية ) ، اضافة الى الاسر النازحة والعائدة في محافظتي ( ديالى و نينوى ) فيما تضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (25,135) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات داودية و كبرتو1 و كبرتو2 و شيخان و مامليان ‏, ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (8,106) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمي (ٱشتي و تازدى) و مركز المحافظة و ‏مناطق حلبچة و خورمان و سيروان “.‏‏و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في ديالى وزع (4,288) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة لمناطق سكناها الاصلية في قرى ( شروين , حمادة العطية , احمد الطه و علوان الحديد) و للاسر النازحة في مخيمات خانقينفيما قامت كوادر فرع الوزارة في محافظة نينوى بتوزيع (8٫312) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في الحمدانية و مخيمات السلامية “.

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