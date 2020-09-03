أحدث تنويه للتقاعد العراقية عما اُشيع عن

2020/09/03 | 15:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التقاعد قالت في تنويه على صفحتها في فيسبوك إنها تنفي هذا الخبر - صورة: هيئة التقاعد الوطنية

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