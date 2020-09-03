تفاصيل جديدة عن ربط الكهرباء بين العراق والأردن

2020/09/03 | 15:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أكدت وزارة الكهرباء، الخميس، أن الربط الشبكي مع الاردن سيكون عبر مراحل، فيما أشا...

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