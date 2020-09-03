2020/09/03 | 15:08 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الخميس 3 سبتمبر 2020 | 03:04 مساءً | عدد القراءات : 4

كورونا في العالم..



863 ألف وفاة و26 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 26 مليون، صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الـ 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 26.033.729 مليون، في حين تجاوز عدد الوفيات 863057 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، والمكسيك، وإسبانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

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