التربية تنفي مصادقة وزيرها على توصيات لجنة النظر بآلية العام الدراسي الجديد

2020/09/03 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان وزير التربية لم يصادق حتى الآن على توصيات لجنة النظر بآلية العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، ان “الوزير لم يصادق حتى الآن على توصيات لجنة النظر بآلية العام الدراسي الجديد”، مبينة انه “في حال المصادقة على التوصيات سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليها“.

واكدت الوزارة، ان “هنالك جهود حثيثة للوصول إلى حلول ناجعة من شأنها توجد العام الدراسي الجديد”.

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