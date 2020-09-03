إسرائيل تفرج عن “المتسلل السابح”.. والأردن يعلن عودته

2020/09/03 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلن الأردن صباح الخميس الإفراج عن مواطن احتجزته إسرائيل لفترة قصيرة، وعودته إلى بلاده، بعد أن وصل شواطئ مدينة إيلات سباحة عبر البحر الأحمر.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز: “بعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، عاد اليوم (الخميس) المواطن الأردني الذي تم احتجازه يوم أمس […]

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