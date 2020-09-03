الصحة: المناقشات مستمرة مع وزارة التربية لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي المقبل

2020/09/03 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

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وكيل وزارة الصحة

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الصحة الخميس، عن وجود مناقشات مستمرة مع وزارة التربية لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي المقبل.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 3 أيلول 2020، إن "هناك تنسيقا عاليا ما بين وزارتي الصحة والتربية، بشأن امتحانات السادس الاعدادي، وهناك فرقا طبية لمتابعة حالات الطلبة الذين يؤدون الامتحانات في القاعات الامتحانية".

واضاف، ان "التنسيق بين الوزارتين سيستمر لغرض بحث آلية التعليم لاسيما في ما يخص العام الدراسي المقبل و ان الوزارتين تحرصان على عدم ضياع الطلبة سنة دراسية من حياتهم".

واوضح ان "المناقشات مستمرة لاتخاذ قرار نهائي بشان دوام العام الدراسي المقبل"، مبينا ان "تجارب الدول في هذا المجال تؤخذ بنظر الاعتبار".

وكان المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، قد أفاد في وقت سابق اليومن بان "اللجنة المشكلة للنظر بآلية العام الدراسي الجديد رفعت توصياتها الى الوزير لغرض المصادقة عليها"، لافتا الى ان "الوزير حتى الآن لم يصادق على هذه التوصيات".

ر.إ

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