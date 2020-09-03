أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في عدة أسابيع

2020/09/03 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الخميس، انخفاضا لتقترب من أدنى مستوى في عدة أسابيع بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وانخفض سعر خام برنت العالمي، صباح اليوم، 3 أيلول 2020، سنتا واحدا ليصل إلى 44,42 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 41,55 دولارا للبرميل، وذلك بعدما انخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم أمس الأربعاء.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8,78 مليون برميل يوميا من 9,16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع، كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأميركي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في آب، المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر.

وبحسب محللين فان أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط "أوبك+" خلال الربع الأول من العام المقبل.

فيما قالت "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة اليوم الخميس، إن خام غرب تكساس يتعرض لضغوط بعد أن حددت شركات التكرير الأميركية قائمة طويلة من إغلاقات الصيانة خلال الأشهر القادمة مما سيؤثر دون شك على طلب النفط الخام.

جدير بالذكر ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، تخفض الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول، لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.

ر.إ

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