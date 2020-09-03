النيران تلتهم خزانا نفطيا في مصفى القيارة جراء صاعقة رعدية

2020/09/03 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت النيران في خزان كبير للنفط الخام بسعة خمسة ملايين لتر في مصفى القيارة بمحافظة نينوى، جراء صاعقة رعدية، بحسب مصدر أمني.

فيما أكد المصدر أن فرق الدفاع المدني لا زالت تحاول اخماد الحريق الذي نشب منذ ليلة أمس، محذرا من امتداده إلى الخزانات النفطية المجاورة، ما ينذر بكارثة بيئية وبشرية في المصفى والمنطقة.

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