العفو الدولية: الإساءة الجنسية والصعق الكهربائي والإيهام بالغرق أبرز ما يتعرض له المحتجزون في إيران

2020/09/03 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية بممارسة انتهاكات شديدة لحقوق الانسان تجاه المحتجزين لديها.

ونشرت المنظمة تقريرا موسعا، أكدت فيه ان السجناء والمحتجزين الذين اعتقلوا عقب التظاهرات التي شهدتها إيران، يتعرضون للتعذيب والإساءة الجنسية والصعق الكهربائي، والجلد والأوضاع المجهدة، والاعدام الوهمي، والايهام بالغرق والاجبار على تناول مواد كيمياوية، والحرمان من العناية الطبية، فيما يخضع المئات من المعتقلين الى محاكمات وصفتها المنظمة ببالغة الجور، ينتج عنها اصدار احكام بالإعدام مبنية على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وأضاف التقرير ان الشرطة والاستخبارات الإيرانية، ومسؤولين في السجون ارتكبوا، بتواطؤ مع قضاة ومدعين عامين، تلك الممارسات بذريعة تهم زائفة تتعلق بالأمن القومي مثل التجمع والسعي لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وترويج دعاية ضد النظام، والإخلال بالنظام العام وإهانة المرشد الأعلى.

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