العمليات المشتركة: القوة الجوية العراقية قادرة على صيانة إف ستة عشر

2020/09/03 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، قدرة القوة الجوية العراقية على صيانة وتصليح طائرات إف ستة عشر.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاحي، أشار الى ان الملاكات الفنية والمهندسين أصبح لديها القدرة على القيام بعملية صيانة وتسليح وتهيئة هذه المقاتلة المتطورة، مبينا ان العراق نجح في تهيئة البنى التحتية والملاك الفني والهندسي للقيام بالكثير من الاعمال والارتقاء الى مستوى الطموح في صيانة وادامة هذا النوع المتطور من الطائرات.

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