2020/09/03 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد وفيات كورونا في إيران يقترب من 22 ألفا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد وفيات كورونا في إيران يقترب من 22 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).