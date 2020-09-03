الجنابي. العراق خسر حوالي 128مليار لعد الاتزام الاقليم بالاتفاقيات النفطية

2020/09/03 | 15:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي،في تصريح تلقت وكالة اين نيوز نسخة منه عن تلقي العراق ضررا وخسائر تقدر بأكثر من 128 مليار دولار جراء تجاوز اقليم كردستان على ابار النفط وعدم التزاماتها بصادرات النفط.وقال الجنابي، ان " اقليم كردستان تلقى عدة عروض من الحكومة المركزية منذ تولي رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ولغاية الان مقابل التزامه بالصادرات النفطية مع بغداد".واضاف ان "كردستان لم تلتزم باي عرض او أي اتفاقية وافقت عليها"، مشيرا الى ان "عدم التزامها خلف ضررا كبير بالاقتصاد العراقي".واوضح الجنابي ان "حجم الضرر جراء عدم التزام كردستان وتجاوزها على الابار النفطية يقدر بأكثر من 128 مليار دولار".

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