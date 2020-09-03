مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن رواتب المتقاعدين

2020/09/03 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” أنه “تم صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه”.

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