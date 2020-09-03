مسؤولة كندية تقدم خارطة طريق لـ

2020/09/03 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المسؤولة تيريزا تام في بيان إن "العلاقات الجنسية قد تكون معقدة خلال جائحة كوفيد-19، خصوصا للأشخاص الذين لا يعيشون مع شريك حميم، أو الذين يواجه شريكهم الجنسي خطرا كبيرا للإصابة بالمرض".

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