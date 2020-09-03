الرشيد يوجه مراكز إصدار بطاقة {نخيل} بالدوام الجمعة والسبت لإستبدال البطاقات

2020/09/03 | 15:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه باسم عبد علي يوسف مدير عام مصرف الرشيد اليوم الخميس المراكز الخاصه باصدار بطاقة نخيل والتي تم تحديدها سابقا الاستمرار بالعمل يومي الجمعه والسبت واستقبال كافة المتقاعدين لانجاز بطاقاتهم باسرع وقت

يدعو المصرف كافة المتقاعدين والتي وصلت لهم رسائل نصيه مراجعة تلك المراكز

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