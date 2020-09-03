الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

2020/09/03 | 15:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول.





وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أنه "تم صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه".

عمار المسعودي

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