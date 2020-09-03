مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2020/09/03 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.

وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه”.



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