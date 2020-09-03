2020/09/03 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حقيقة وجود تكتلات انتخابية قبل انتخابات المكتب التنفيذي للجنة.

وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين في بيان تلقته /المعلومة/ إن “التكتلات الانتخابية التي تسبق أية عملية ديمقراطية هي حق مشروع وممارسة قانونية طالما تجري في دوائر مفتوحة ومعلومة لكنها ستكون مثار ريبة اذا ما جرت خلف الكواليس”.

وبين حسين ان “مثل هذه الأطاريح الوهمية يتنامى سوق ترويجها قبل كل عملية إنتخابية ديمقراطية”، مشيراً الى “انها لن تشكّل المشهد الحقيقي لأي تكتل إنتخابي بنّاء”.

يذكر ان خبراً انتشر عبر مواقع التواصل يشير الى حراك يدور خلف الكواليس من شخصيات رياضية بالتواصل مع الاتحادات الرياضية لدعم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان و رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي لتولي احدهما منصب رئيس اللجنة الاولمبية العراقية بالانتخابات المقبلة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية توضح حقيقة وجود تكتلات قبل انتخابات مكتبها التنفيذي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية توضح حقيقة وجود تكتلات قبل انتخابات مكتبها التنفيذي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).