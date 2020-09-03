وزير الموارد المائية يفتتح مشروعاً إروائياً في الديوانية

2020/09/03 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

افتتح وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الخميس، مشروع قناة علاج الاروائية في محافظة بابل.

وقال الوزير في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 أيلول 2020)، إن "هذا المشروع من المشاريع المهمة التي نفذتها الوزارة ويعد أنموذجا من المشاريع المتطورة في قطاع الري وهذه المرحلة الثانية ضمن مشروع استصلاح أراضي حلة –ديوانية".

وأضاف أنه "في بداية العام المقبل ستكمل الوزارة هذا المشروع ليساهم في استصلاح اكثر من 40 الف دونم مبينًا ان هذه المشاريع تأتي ضمن الدراسة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة".

وبحسب البيان فان "قناة علاج الاروائية تساهم في ارواء 10 الاف دونم ويبلغ طولها 7,650 كم وتحتوي على 32ناظم مغذي و3جسور وناظم قاطع ومهرب جانبي و المشروع انجز بأشراف الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح ونفذ من قبل شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري".

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