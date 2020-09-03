هيئة التقاعد العامة تنفي تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين

2020/09/03 | 15:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفت هيئة التقاعد العامة، تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا مفاده تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيئة التقاعد الوطنية”، مبينة “اننا ننفي هذا الخبر”.

واضافت: ” ان الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر يوم امس الاربعاء قبل انتهاء الدوام الرسمي ولكافة المتقاعدين”، داعية المحطات والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار التي تخص الهيئة والتواصل مباشرة معها في نقل المعلومة من المصادر الرئيسة .

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