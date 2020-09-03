توجيه من مصرف الرشيد الى مراكز اصدار البطاقة الذكية

2020/09/03 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه مصرف الرشيد، الخميس، مراكز اصدار بطاقة نخيل الاستمرار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لاستبدال البطاقات.



وقال المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايلول 2020)، ان "مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه المراكز الخاصه باصدار بطاقة نخيل والتي تم تحديدها سابقا الاستمرار بالعمل يومي الجمعه والسبت واستقبال كافة المتقاعدين لانجاز بطاقاتهم باسرع وقت".

ودعا المصرف "كافة المتقاعدين والتي وصلت لهم رسائل نصيه مراجعة تلك المراكز".

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