الكاظمي يقيل مدير مصرف الرافدين من منصبة وهويدي بديلا عنه

2020/09/03 | 15:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مدير مصرف الرافدين افراح علي من منصبها ، مبينا ان” البديل ( صادق هويدي ) مدير عام المصرف العقاري”.

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