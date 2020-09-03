2020/09/03 | 15:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، مقر قيادة العمليات المشتركة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بمقر العمليات المشتركة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بمقر العمليات المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).