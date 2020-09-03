السلطات الأميركية تدعو الولايات لتوزيع لقاح كورونا قبل نوفمبر

2020/09/03 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طلبت السلطات الصحيّة الأميركية من حكومات الولايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون جاهزة بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لتوزيع لقاح محتمل مضادّ لمرض كوفيد-19، بحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها “سي دي سي” في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات الأسبوع الماضي، […]

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