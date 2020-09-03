بالوثيقة.. وزير المالية ينهي تكليف مدير عام هيأة الكمارك ويكلف بديلاً له

2020/09/03 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنهى وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الخميس (3 ايلول 2020)، تكليف مدير عام هيأة الكمارك خالد صلاح الدين مراد، فيما كلف بديلا له.

وذكرت وثيقة صادرة عن علاوي، حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "تقرر انهاء تكليف خالد صلاح الدين مراد من مهام الهيأة العامة للكمارك".

واضافت: "يكون نقل صادق هويدي عباس من مصرف الرافدين الى الهيأة العامة للكمارك ويكلف بمهام ادارتها".

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