مسؤول بديالى يحذر من ارتفاع حالات سرقة أغطية فتحات المجاري

2020/09/03 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير مجاري قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، وليد الزهيري، الخميس، (03 أيلول، 2020) ، من زيادة حالات السرقة لأغطية المنهولات في المحافظة، فيما دعا القوات الامنية لملاحقة الفاعلين.

وقال الزهيري في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "احياء وازقة قضاء بعقوبة شهدت في الاونة الاخيرة ظاهرة غريبة بدأت بالتغلغل والانتشار بشكل لافت خاصة في الاشهر الاخيرة وتتمثل بسرقة اغطية منهولات المجاري ما يجعلها مصدر تهديد مباشر لحياة المدنيين والاطفال".

واضاف أن "المعدل الاسبوعي لسرقة اغطية منهولات المجاري في احياء وازقة بعقوبة تصل من 10- 20 غطاءً وهذا مؤشر سلبي دفعنا الى مخاطبة قائممقامية بعقوبة من اجل مفاتحة القوى الامنية للتحقيق واعتقال من يقوموا بهذا الفعل".

واشار الزهيري الى أن "دائرته تضطر الى توفير البديل عن الاغطية المسروقة رغم الامكانيات المتواضعة للدائرة لتفادي سقوط اي مدني في فتحات المجاري".

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