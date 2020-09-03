2020/09/03 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / وجه مصرف الرشيد المراكز الخاصة باصدار بطاقة / نخيل/ والتي تم تحديدها سابقا ، بالاستمرار بالعمل يومي الجمعة والسبت واستقبال المتقاعدين لانجاز بطاقاتهم باسرع وقت .ودعا المصرف في بيان اليوم ، المتقاعدين الذين وصلت لهم رسائل نصية لمراجعة تلك المراكز ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يوجه مراكز اصدار بطاقة / نخيل / بالاستمرار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يوجه مراكز اصدار بطاقة / نخيل / بالاستمرار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).