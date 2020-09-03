اعفاء مديرة مطار اربيل الدولي من منصبها

2020/09/03 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعفى رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، مديرة مطار اربيل الدولي من منصبها.وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ،تم تعيين احمد وشيار مديرا لمطار اربيل ، وباشر مهام منصبه الجديد اليوم الخميس./انتهى9

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