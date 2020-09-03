والده: هناك امكانية لبقاء ميسي مع برشلونة

2020/09/03 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف خورخي والد ووكيل اعمال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، عن تغير طارئ في مسار الازمة مع برشلونة، التي وصلت حد اعلان قائد /بلوجرانا /رسميا عن رغبته في مغادرة قلعة كامب نو.



وقال خورخي في تصريح صحفي "ندرس امكانية بقاء ليو مع الفريق".وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، امس الاربعاء، واكد رغبة نجله في الرحيل، لكن بارتوميو رفض تماما فكرة السماح له بالرحيل، وطالبه بالبقاء وتجديد عقده.ورفض برشلونة الدخول في اي مفاوضات مع اي ناد يرغب في ضم ميسي، واصر على ان التخلي عنه لن يكون الا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده ، البالغ قيمته 700 مليون يورو.وافادت عدة تقارير صحفية ارجنتينية، ان ميسي سيبقى في صفوف برشلونة بنسبة 90%، على ان يرحل بنهاية عقده الصيف المقبل./انتهى10

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