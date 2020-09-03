برعاية أممية.. أول منتدى للجنس اللطيف لمكافحة

2020/09/03 | 15:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتدى "نساء ضد الفساد" يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في مكافحة الفساد في العراق - صورة: يونامي

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