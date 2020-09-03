تقرير يحدد ملامح المتورطين بتسميم مياه الأهوار.. ماذا جرى في الدلمج

2020/09/03 | 15:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. اتهم عدد من مربي الأسماك في العراق، "عصابات" مسلحة بالوقوف وراء ظاهرة نفوق الأسماك، من...

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