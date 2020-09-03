الرشيد يوجه مراكز إصدار بطاقة (نخيل) بالدوام الجمعة والسبت لاستبدال البطاقات

2020/09/03 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

وجه مصرف الرشيد، اليوم الخميس، مراكز إصدار بطاقة نخيل الاستمرار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لاستبدال البطاقات.

وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه المراكز الخاصة بإصدار بطاقة نخيل والتي تم تحديدها سابقا الاستمرار بالعمل يومي الجمعه والسبت واستقبال المتقاعدين كافة لإنجاز بطاقاتهم باسرع وقت".

ودعا المصرف، وفقا للبيان، جميع المتقاعدين الذين وصلت لهم رسائل نصية مراجعة تلك المراكز."

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