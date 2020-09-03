مصرف الرشيد يوجه مراكز اصدار بطاقة نخيل الدوام يومي الجمعة والسبت

2020/09/03 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مصرف الرشيد ، اليوم الخميس، مراكز اصدار بطاقة نخيل الاستمرار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لاستبدال البطاقات.





وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف وجه، اليوم الخميس، المراكز الخاصه باصدار بطاقة نخيل والتي تم تحديدها سابقا الاستمرار بالعمل يومي الجمعة والسبت واستقبال كافة المتقاعدين لانجاز بطاقاتهم باسرع وقت”.

ودعا المصرف، كافة المتقاعدين والتي وصلت لهم رسائل نصية، الى “مراجعة تلك المراكز”.

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