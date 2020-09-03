الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2020/09/03 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه أنه “تم صرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني”.

وأضاف، أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من منافذ الصرف وفي اي مكان يتواجدون فيه”.

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