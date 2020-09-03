ضوء أخضر للقاح كورونا قبل اكتمال التجارب السريرية

2020/09/03 | 15:44 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أنها ستعطي الضوء الأخضر لتجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، قبل اكتمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، في حال كانت الفوائد أكثر من المخاطر.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، إنهم مستعدون لتجربة اللقاح "في أقرب وقت ممكن"، دون انتظار الموافقة الفدرالية الكاملة.وقال هان لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن هذا القرار في النهاية "متروك لمطور اللقاح".

ويعتقد العديد من العلماء أن تجارب المرحلة الثالثة ضرورية لأي لقاح يتم تطويره، لتجنب أية آثار جانبية خطيرة محتملة.ويشارك آلاف المتطوعين حول العالم في تجارب لقاحات كورونا التي تطرح حاليا.



ووافقت الصين وروسيا على لقاح دون انتظار استكمال المرحلة الثالثة من التجارب.ويخشى العلماء من أن تجاوز مراحل التجارب السريرية، يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيولوجية مشابهة لما حدث عام 1955، حين تلقى أكثر من 200 ألف طفل لقاحا ضد شلل الأطفال، مما أدى إلى وفاة المئات منهم.

وحذر كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، الدكتور سوميا سواميناثان، من أن "ترخيص لقاح قبل إكمال جميع التجارب الضرورية واسعة النطاق، لن يؤدي إلا إلى إعاقة الجهود العالمية لوقف جائحة فيروس كورونا".

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