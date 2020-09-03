2020/09/03 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعتبر تحالف الفتح ، اليوم الخميس، ان قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية خط احمر والحديث بغير ذلك تجاوز على سلطة البرلمان.وقال عضو التحالف النائب مختار الموسوي في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني” : ان “مجلس النواب سيتخذ موقف من مستشار رئيس الوزراء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق خط احمر المركز الخبري الوطني.

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