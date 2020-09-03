واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءاً من حكومة لبنان

2020/09/03 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة.وأردفت قائلة: إن أميركا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم […]

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